BERLIN (Dow Jones)--Nach den Enthüllungen über ein mutmaßliches Kartell deutscher Autobauer fordern die Grünen im Bundestag den Rücktritt von Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Der CSU-Politiker sei "ein Risikofaktor für die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und muss schnellstens seiner Aufgaben entbunden werden", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, der Passauer Neuen Presse vom Dienstag.

Dobrindt habe den Abgas-Skandal durch Wegschauen erst möglich gemacht, sich "bei den nicht funktionierenden Abgasreinigungen schützend vor die Hersteller gestellt und nahezu jegliche Konsequenzen vermieden", sagte Krischer. Es sei kaum zu glauben, dass Dobrindt nicht schon seit Monaten über viel zu kleine AdBlue-Tankgrößen informiert gewesen sei.

Der Obmann der Linken-Bundestagsfraktion im Verkehrsausschuss, Herbert Behrens, sprach sich für eine Aussage Dobrindts vor dem Gremium aus. "Das Kartell der Automobilindustrie ist offensichtlich. Und der Verkehrsminister will wieder einmal nichts davon geahnt haben", sagte er der Zeitung. "Dobrindt muss dem Ausschuss Rede und Antwort stehen, denn er verantwortet politisch das Desaster in der Automobilindustrie durch jahrelanges Ignorieren von Hinweisen auf Manipulationen in der Industrie."

July 25, 2017 03:03 ET (07:03 GMT)

