- Brandenburger geben acht Prozent mehr pro Pauschalreise aus als der Durchschnitt - Urlauber verreisen im Schnitt neun Tage - Mehr als die Hälfte der Pauschalreisenden wählt Viersternehotels



Das meistgebuchte Pauschalreiseziel der CHECK24-Kunden ist Mallorca. In fast allen Bundesländer landet die Baleareninsel auf dem ersten Rang. Nur in Thüringen und Sachsen-Anhalt entscheiden sich die meisten Pauschalurlauber für eine Reise ins türkische Side & Alanya. Mallorca landet hier auf dem zweiten Platz.*



Brandenburger zahlen am meisten für Pauschalurlaub, Bremer am wenigsten



Brandenburger geben im Schnitt 8,2 Prozent mehr für ihre Pauschalreise aus als der Durchschnittsdeutsche. Auch Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberger liegen deutlich über dem Schnitt.



In Bremen achten Pauschalurlauber dagegen mehr auf die Kosten: Die Ausgaben für eine Reise liegen dort fünf Prozent unter dem Durchschnitt aller Bundesländer. Verhältnismäßig günstig verreisen auch CHECK24-Kunden aus Nordrhein-Westfalen und Hamburg.



Pauschurlauber verreisen im Schnitt neun Tage und übernachten im Viersternehotel



Über CHECK24.de gebuchte Pauschalreisen dauern durchschnittlich neun Tage. Bei der Reisedauer sind sich die Bewohner aller Bundesländer relativ einig: Im Schnitt am längsten verreisen Berliner (Ø 9,3 Tage), am wenigsten Erholung am Stück gönnt man sich in Bayern und im Saarland (jeweils Ø 8,7 Tage).



Gut die Hälfte aller Pauschalreisen (55 Prozent) gehen in Viersternehotels. Mehr Komfort leisten sich vor allem Bayern und Hessen. Mit 14 bzw. 13 Prozent sind hier die Anteile an Buchungen in Fünfsternehotels am größten. Bremer und Hamburger verzichten am häufigsten auf Komfort. Trotzdem buchen hier nur je sieben Prozent der CHECK24-Kunden Hotels mit lediglich bis zu zwei Sternen.



*Datengrundlage: alle Pauschalreisebuchungen über CHECK24.de im Zeitraum zwischen Mai 2016 und April 2017



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



