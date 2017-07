Die kanadische Liberty One Lithium (WKN A2DHMB / TSX.V LBY) arbeitet mit Hochdruck an der Entwicklung ihres 16.000 Hektar großen Lithiumsoleprojekt Pocitos West in Argentinien. Um dieser Situation gerecht zu werden, hat man nun einen erfahrenen Manager an die Spitze des Unternehmens berufen, der sich sowohl im Bereich der Strategie und Finanzierung als auch im Rohstoffsektor (Öl/Gas) hervorragend auskennt.

