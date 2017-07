Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) setzte seinen Erholungskurs fort, verlor am Ende jedoch etwas an Schwung und schloss (162,43) 12 Stellen über Vortagsniveau, so die Analysten der Helaba.Die Indikatoren im Tageschart seien konstruktiv zu werten, die nächste wichtige Hürde liege bei 162,88. Im Wochenchart habe sich das Bild mit Rückkehr in den Aufwärtstrend aufgehellt.

