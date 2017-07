Im Jahr 2015 betrug die Rentenlücke zwischen Frauen und Männern insgesamt noch immer 53%. In den alten Bundesländern ist die relative Rentenlücke dabei insgesamt mehr als doppelt so hoch (58%) wie in den neuen Ländern (28%). Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion ...

