Das Handelsblatt setzt den Weg der publizistischen Transformation fort: Die Verlagsgruppe erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung von 81 Prozent an Euroforum, dem führenden Anbieter von Konferenzen im deutschsprachigen Raum.

Die Verlagsgruppe Handelsblatt erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung von 81 Prozent an Euroforum, dem Marktführer für Konferenzen, Seminare und Jahrestagungen im deutschsprachigen Raum. Weitere 19 Prozent hält die bisherige britische Muttergesellschaft Informa plc. mit Sitz in London - der weltweit größte Anbieter in diesem Bereich. Der Gesamtunternehmenswert liegt bei rund 15 Millionen Euro, was einem Kaufpreis-Multiple von 6 entspricht, wie Informa heute in einer Mitteilung an seine Aktionäre bekannt gibt.

Mit der Transaktion, die zum 31. Oktober 2017 vollzogen wird, will die Verlagsgruppe Handelsblatt ihr drittes Standbein - neben Print und Digital ist dies der Live-Journalismus - stärken und das Streaming von journalistischen Inhalten als neues Geschäftsfeld entwickeln. Die Akquisition dient dem Ausbau der beiden Wirtschaftsclubs von Handelsblatt und WirtschaftsWoche und wird die ökonomische Abhängigkeit vom traditionellen Druckgeschäft weiter reduzieren.

Aktuell werden unter dem Dach der Verlagsgruppe Handelsblatt rund 200 Veranstaltungen mit etwa 30.000 Teilnehmern pro Jahr durchgeführt. Dazu gehören unter anderem die Jahrestagung Energiewirtschaft, der Auto-Gipfel, die CFO-Tagung, Banken im Umbruch, der Zukunftskongress Pathfinder, die verschiedenen Deutschland-Dinner, der ChangeKongress, der Deutsche Innovationspreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...