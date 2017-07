Linz - Nachdem das polnische Parlament am Donnerstag das Umstrittene Gesetz über das Verfassungsgericht verabschiedet hatte, verschlechterte sich die Stimmung gegenüber Polen deutlich, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Die Europäische Kommission (die bereits eine Rechtsstaatlichkeitsprüfung eingeleitet habe) habe Polen mit Sanktionen gedroht.

