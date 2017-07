Berlin (ots) - Anleger kennen das Problem: Wie gewinnt man eine Einschätzung der persönlichen Rendite? Wie sollte sich das Vermögen entwickeln, um bestimmte Zielwerte etwa für die Altersvorsorge zu erreichen?



Mit dem von Rentablo entwickelten Finanzmanager gewinnen Anleger die Kontrolle über ihre Vermögensplanung. Die intuitive, kostenlos nutzbare Plattform ermöglicht Verwaltung und Monitoring aller Vermögenswerte an einem Ort. Daraus werden aussagekräftige Analysen gewonnen, die die Erreichung der persönlichen Renditeziele unterstützen. Die aufwändige, meistens unbefriedigende Verwaltung mit selbst erstellten Tabellenkalkulationen gehört damit der Vergangenheit an.



"Banken oder Broker bieten Kunden weder Bewertungen ihrer Anlagen noch Unterstützung zur Erreichung persönlicher Vermögensziele," so Dr. Wolfram Stacklies, Co-Gründer und Geschäftsführer von Rentablo. "Der hierfür benötigte Gesamtüberblick über die persönlichen Finanzen kann so nicht oder nur sehr aufwändig hergestellt werden. Hier setzen wir an."



Im Mittelpunkt steht der Dreiklang "Erkennen, Planen, Optimieren". Nutzer erhalten zahlreiche intuitiv bedienbare Werkzeuge, die sie bei der Vermögenssteuerung unterstützen. Wichtige Kennzahlen werden regelmäßig anschaulich ausgewiesen. Nutzer können ihre eigene Performance und langfristige Rendite unmittelbar auswerten und mit Benchmarks wie dem DAX vergleichen. Parallel werden die persönlichen Finanzziele regelmäßig überprüft und so deren Erreichbarkeit sichergestellt.



Ungezwungener Austausch zwischen Privatanlegern bei gleichzeitiger Wahrung der Privatsphäre ist über das Rentablo-Community-Modul möglich. So besteht z.B. die Möglichkeit, direkt über Wertpapierkäufe von Freunden informiert zu werden.



Die Plattform weist Echtzeit-Schnittstellen zu den meisten deutschen und österreichischen Banken sowie Gratis-Kursversorgung auf und wird bereits von mehreren tausend zufriedenen Anlegern genutzt. Die Konten-Synchronisierung erfolgt weitgehend automatisch durch Erkennen, Importieren und Auswerten zahlreicher Transaktionstypen.



Hinzu kommen automatische, bankübergreifende Ausgaben-Klassifizierungen im elektronischen Haushaltsbuch. Ein besonderes Angebot für Fondsanleger sind provisionsunabhängige Anlageprodukte mit bis zu 100% Erstattung der Bestandsprovisionen. Das Geschäftsmodell erlaubt die flexible Integration weiterer Bank-, Versicherungs- und FinTech-Dienstleistungen auf der Rentablo-Plattform.



