Köln (ots) - RTL-Moderatorin Nazan Eckes (41) wird in der 11. Staffel von "Das Supertalent" neben dem Dreamteam Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury sitzen. Sie folgt auf Victoria Swarovski, die in der letzten Staffel den Platz in der Jury einnahm.



Am Sonntag, den 30. Juli 2017, beginnen die Aufzeichnungen der Castingshows von "Das Supertalent" in Berlin, ab 10. August werden sie in Bremen fortgesetzt. RTL zeigt die 11. Staffel der Talentshowreihe mit der neuen Dreierjury und Moderator Daniel Hartwich ab September 2017.



Nazan Eckes: "Ich habe schon einige Talent-Shows mit Jury moderieren dürfen, nun freue ich mich selbst mal in der Jury zu sitzen - vor allem neben so geschätzten und witzigen Kollegen wie Dieter und Bruce. Ich bin schon sehr gespannt auf die vielen unterschiedlichen tollen Talente."



Tom Sänger, RTL Bereichsleiter Unterhaltung, Show & Daytime: "Wie in jeder Staffel setzen wir neue Impulse und freuen uns, mit Nazan Eckes eine beim Publikum sehr beliebte, erfahrene und charismatische Moderatorin für die Jury gewonnen zu haben, die sich beim Supertalent von einer ganz neuen Seite zeigen kann. Nazan Eckes wird das Dreamteam Dieter Bohlen - Bruce Darnell perfekt ergänzen. Zudem wird es auch die bei den Zuschauern beliebten "Publikumsjuroren" wieder geben. Victoria Swarovski danken wir herzlich für ihre Juryleistung in der vergangenen Staffel. Mit ihrer frischen, unbefangenen und lebensfrohen Art hat sie die Jubiläumsstaffel des Supertalents bereichert und den Zuschauern viel Freude beschert. Wir wünschen ihr viel Erfolg bei ihren neuen Plänen."



Von April bis Juni war das Team von "Das Supertalent" (produziert von Ufa Show & Factual) in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, um Talente jeglicher Art zu finden. Die Aufzeichnungen der Castingshows mit der neuen Jury finden ab dem 30. Juli in Berlin und Bremen statt.



Berlin: 30.07. - 03.08.2016 (jeweils um 13.15 Uhr und 18.00 Uhr) im Theater am Potsdamer Platz Bremen: 10.08. - 17.08.2016 (jeweils um 13.15 Uhr und 18.00 Uhr) im Musical Theater



Zuschauer-Tickets gibt es ab sofort: https://tickets.rtl.de oder Buchungshotline: 01806-570070 (0,20 EUR/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 EUR/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)



