Linz - In der Nacht auf morgen werden in Australien Inflationsdaten fürs zweite Quartal veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Erwartet werde ein Anstieg der Verbraucherpreise am unteren Rand der Zielspanne der Zentralbank RBA von 2 bis 3%. Eine höhere Inflationsrate würde den Markt veranlassen, den Australischen Dollar (AUD) höher zu bewerten, denn sie würde in Verbindung mit der positiven Konjunkturentwicklung eine baldige Zinserhöhung wahrscheinlicher machen. Bleibe die Inflation niedrig, werde der AUD abwerten. (25.07.2017/alc/a/a)

