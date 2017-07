Düsseldorf - Am Rentenmarkt wurde die Erholungsbewegung der vergangenen Handelswoche am Montag fortgesetzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei habe sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) in den Bereich der 200-Tages-Linie (akt. bei 162,39) vorgekämpft, die Rendite der aktuellen 10-jährigen Anleihe sei zeitweise wieder knapp unter 0,50% zurückgefallen. In den kommenden Tagen werde sich zeigen, ob das erreichte Niveau verteidigt werden könne. Dabei spiele die morgige FOMC-Sitzung eine wichtige Rolle. Der nächste Widerstand warte nun in Form des Zwischenhochs vom April bei 163,99. (25.07.2017/alc/a/a)

