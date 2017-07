Paris - In vielen Ländern ist die Infrastruktur in die Jahre gekommen und bedarf der Nachbesserung, so Lyxor Asset Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) schätzt den jährlichen Investitionsbedarf bis 2025 weltweit auf jährlich neun Billionen US-Dollar. Infrastrukturunternehmen etwa aus den Bereichen Transport, Energie oder Telekommunikation könnten von dieser Entwicklung als erste profitieren. Vor diesem Hintergrund bietet der französische ETF Anbieter mit dem Lyxor FTSE USA Core Infrastructure Capped UCITS (ISIN LU1633261679) und dem Lyxor FTSE Developed Europe Core Infrastructure Capped UCITS (ISIN LU1633262487) Anlegern zwei neue Infrastrukturprodukte an. Die zugrundeliegenden Indices umfassen 64 Unternehmen aus den USA und 33 Unternehmen aus den entwickelten europäischen Ländern, die ihre Erträge mindestens zu 65 Prozent in den Infrastrukturbereichen Transport, Energie und Telekommunikation erzielen.

Den vollständigen Artikel lesen ...