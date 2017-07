Liebe Leser,

BYD will sich laut Reuters eine milliardenschwere Finanzspritze an den Kapitalmärkten besorgen. Zudem gab der chinesische Batterie- und Elektrofahrzeughersteller in kurzer Folge mehrere Neuaufträge aus Großbritannien bekannt.

10 Mrd. Renminbi

Den Informationen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge plant BYD, Anleihen mit einem Volumen von 10 Mrd. Renminbi zu begeben. Dies entspricht nach dem aktuellen Wechselkurs etwa einem Betrag von 1,5 Mrd. US-Dollar. ... (Mark de Groot)

Den vollständigen Artikel lesen ...