Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit festeren Kursen in die Sitzung gestartet. Nach den Verlusten der Vorwoche und zuletzt zwei schwachen Handelstagen kommt es damit zu einer ersten Erholung. Die Stimmung an den europäischen Märkten sei derzeit etwas ambivalent, hiess es in Marktkreisen. Dies wegen der gemischten Gefühlsage im Anschluss an die vom IWF angehobenen Wachstumsaussichten für Europa und der kurz darauf publizierten Daten für die Einkaufsmanagerindizes, welche sich in Europa abgeschwächt haben. Insbesondere in Deutschland belaste zudem weiterhin die jüngsten Kartellvorwürfe an die Autoindustrie. Lindt & Sprüngli stehen nach enttäuschenden Zahlen deutlich unter Abgabedruck.

Nebst den zahlreichen Spezialsituationen achten sich die Marktteilnehmer am Berichtstag auch auf den ifo-Index für die deutsche Wirtschaft, dem wichtigsten Exportland für die Schweiz. Am Dienstag beginnt aber auch bereits das zweitägige Meeting der amerikanischen Notenbank. Das Fed wird am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Geldpolitik berichten, wobei allgemein davon ausgegangen wird, dass vorerst kein weiterer Zinsschritt vorgenommen wird. Von Interesse sind diesbezüglich aber auch bereits die für den heutigen Nachmittag angesagten Daten aus den USA zum Immobilienmarkt sowie zum Konsumentenvertrauen

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,25% höher bei 8'920,82 ...

