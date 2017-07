Die Liste sei am Wochenende zurückgezogen worden, meldete der Spiegel am Montag. Das Dokument war in der vergangenen Woche von der Polizeibehörde Interpol an das Bundeskriminalamt übermittelt worden. Am Freitag hatte die Türkei die Existenz der Liste noch bestritten. Inzwischen zeigten die wachsenden - und nicht zuletzt von Außenminister Gabriel geäußerten Bedenken über die Sicherheit deutscher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...