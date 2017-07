Bisher ist es der OPEC nicht gelungen, den Ölpreis mit Förderkürzungen wieder anzuheben. Deshalb hat ein Treffen des Kartells mit wichtigen Ölförderern außerhalb der OPEC gestern in St. Petersburg neue Hilfen für den Ölpreis vereinbart. Die Märkte haben auf die Ankündigungen positiv reagiert, die Notierungen ziehen leicht an. Die Frage ist, ob damit eine wirkliche Wende eingeleitet worden ist.Den wichtigsten Beitrag zu einer Eindämmung der Ölflut will Saudi Arabien leisten. Energieminister al-Falih hat angekündigt, sein Land werde nur noch 6,6 Millionen Barrel Öl pro Tag exportieren - rund 600 000 Fass weniger als bisher und ein Million weniger als vor Jahresfrist. Außerdem sollen diejenigen Staaten, die sich zuletzt nicht an die Vorgaben des Kartells gehalten hatten, zu mehr Disziplin gedrängt werden. Das würde zusätzlich 200 000 Faß pro Tag weniger bedeuten.Und nicht zuletzt sollen ...

