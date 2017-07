Frankfurt - Die per Saldo unter den Erwartungen liegenden vorläufigen Einkaufsmanagerindices haben den Rentenmarkt gestern unterstützt, denn die bereits in der letzten Woche reduzierten EZB-Erwartungen wurden nochmals gedämpft, berichten die Analysten der Helaba.Dennoch: Das Wachstumsszenario sei intakt und das dürfte ungeachtet des erwarteten Rückgangs mit einem hohen ifo-Niveau erneut deutlich werden. Einen neuerlichen Schub für den Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sollte es somit nicht geben. Derweil sei das technische Umfeld als freundlich anzusehen. MACD, Stochastik und DMI stünden auf Kauf und die 200-Tagelinie bei 162,38 habe auf Schlusskursbasis überwunden werden können. Weitere Widerstände seien nach dem Überschreiten der Hürde bei 162,56 bei 162,88 in Form des 50%-Retracements und am Hoch des Junikontrakts um 163,00 zu finden. Knapp darüber sei auch die 100-Tagelinie zu finden. Angesichts der US-Vorgaben erwarten die Analysten der Helaba einen ruhigen Handelsstart. Die Trading-Range liege bei 162,13 bis 163,05.

Den vollständigen Artikel lesen ...