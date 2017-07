Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts011/25.07.2017/10:15) - Gesundheit fördern und Kompetenzen stärken - darum geht es, wenn von Betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM) oder Betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) die Rede ist. Beispielhaft für die Umsetzung eines solchen Konzepts ist die inzwischen langjährige Zusammenarbeit von FITCOMPANY mit der BMW Group. Nachdem sich FITCOMPANY anfangs bei verschiedenen Projektarbeiten insbesondere im Eventbereich als zuverlässiger und kompetenter Partner erwiesen hat, betreiben die Experten für BGM/BGF mittlerweile zahlreiche firmeneigene Fitness- und Gesundheitscenter und führen deutschlandweit und im österreichischem Raum Präventionsmaßnahmen zu den Themen Bewegung, Ernährung, Stressmanagement und Psyche durch. In den verschiedenen Centern erfährt die BMW-Belegschaft die Betreuung von erfahrenen Sportwissenschaftlern nach dem Prinzip "alles aus einer Hand", wie FITCOMPANY-Chef Dirk Rupprecht betont. Betriebsärzte, Physiotherapeuten und Gesundheitstrainer sitzen nicht nur unter einem Dach, sondern arbeiten auch nach Krankheitsfällen oder Verletzungen eng zusammen. "Durch die kurzen Wege und Arbeitsplatznähe sowie die qualitativ hochwertigen Betreuung fördern wir die Wiedereingliederung der Mitarbeiter in Beruf und Alltag. Somit unterstützen wir das Unternehmen, seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden", ergänzt Inhaber und Geschäftsführer Rupprecht. "Wir freuen uns, das standortübergreifende Konzept seit 2010 auf diesem Niveau umsetzen zu können und den Mitarbeitern eines Weltkonzerns hochwertige Trainingsmöglichkeiten und Präventionsmaßnahmen anzubieten." Ralf Urlinger, Leiter BMW Group Gesundheitsmanagement, unterstreicht diese Feststellung: "Wir arbeiten seit Jahren mit FITCOMPANY sehr erfolgreich zusammen und sind froh, einen Kooperationspartner an unserer Seite zu haben, der unsere Anforderungen mehr als nur erfüllt und das BMW Management und die Mitarbeiter unseres Unternehmens gleichermaßen begeistert." Neben der BMW Group vertrauen weitere Großunternehmen, wie etwa Infineon Technologies, MTU Aero Engines oder die Stadtwerke München auf das Wissen und die Erfahrung der Münchener BGM-Spezialisten. Die Entwicklung und Umsetzung eines langfristig erfolgreichen betrieblichen Gesundheitsmanagements ist dabei nicht an eine bestimmte Firmengröße gebunden, sondern können sich laut Rupprecht "auch kleinere und mittelständische Unternehmen leisten". Der ehemalige Leistungssportler fährt fort: "Seit der Gründung unserer Gesellschaft haben wir uns stetig weiterentwickelt und sind daher in der Lage, durch gezielte Analysen und Maßnahmen individuelle Konzepte und Lösungen für jedes Budget anzubieten und umzusetzen." Das Angebotsportfolio von FITCOMPANY beinhaltet nicht nur maßgeschneiderte Gesundheits- und Fitnesskonzepte sondern auch zahlreiche Präventionsprogramme, die in verschiedensten Unternehmen deutschlandweit umgesetzt werden und einen immer schneller wachsenden Stellenwert im BGM einnehmen. Dazu gehören klassische Formate, wie Wirbelsäulengymnastik, Yoga und Progressive Muskelentspannung. Auch Ausgleichsübungen am Arbeitsplatz, die den Mitarbeitern in ihren Pausen vermittelt werden um Schonhaltungen oder muskulären Verspannungen im Bereich der Wirbelsäule präventiv entgegenzuwirken, sind ein wesentlicher Bestandteil der Präventionsprogramme. Mit der Organisation und Durchführung von Firmenveranstaltungen und Sportevents bietet FITCOMPANY einen weiteren Baustein für ein umfassendes BGM an. Auch in diesem Bereich ist die Zusammenarbeit mit der BMW Group ein gutes Beispiel. So wurde etwa der alljährlich bei Bad Tölz stattfindende BMW Herbstsporttag mit umfangreichem Sportangebot und familienfreundlichem Rahmenprogramm von FITCOMPANY für die Mitarbeiter und deren Angehörigen sehr erfolgreich umgesetzt. Über FITCOMPANY FITCOMPANY bietet strategisches betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung und Organisation von Sportevents, Gesundheitstagen und weiteren Veranstaltungen für Firmen jeder Größenordnung. Neben der Einrichtung und Leitung von firmeneigenen Fitnesscentern werden Präventionsmaßnahmen (zum Beispiel Vorträge, Workshops oder Kursprogramme), Ernährungskonzepte und Physiotherapie angeboten. FITCOMPANY ist deutschlandweit der größte Anbieter für Betriebliche Gesundheitsförderung mit 15 Fitnesscentern, 9 Physiotherapieeinrichtungen und 382 Projektstandorten. Dabei beschäftigt FITCOMPANY deutschlandweit 270 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: http://www.fitcompany.de (Ende) Aussender: GMM AG für Medien, Marketing und Kommunikation Ansprechpartner: Michael Bachmann Tel.: +49 (0)89 255 515 233 E-Mail: bachmann@g-m-m.de Website: www.fitcompany.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170725011

(END) Dow Jones Newswires

July 25, 2017 04:15 ET (08:15 GMT)