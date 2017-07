Seit mehreren Monaten bewegt sich der Preis für ein Fass Brent-Öl in einer Seitwärtsspanne. Dies könnte so weitergehen. Mit einem Inline-Optionsschein auf den Ölpreis kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Noch zu Beginn des Jahres notierte der Ölpreis der für Europa maßgeblichen Sorte Brent in der Region von 60 US-Dollar. Dann aber verbilligte sich das Schwarze Gold Stück für Stück - bis zum aktuellen Jahrestief bei 44,35 Dollar, welches im Juni markiert wurde. Das Angebot auf dem weltweiten Ölmarkt ist weiterhin relativ groß. Während die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und Russland ihre Produktion drosselten, legte die Fördermenge in den USA zeitweise wieder zu. Für Fracking-Unternehmen aus den Staaten lohnt sich laut Medienberichten die Produktion bei einem Ölpreis über der 50-Dollar-Marke. So scheint derzeit ein Deckel auf dem Ölpreis. Andererseits scheint auch ein Absturz eher unwahrscheinlich. Denn auch die Lagerbestände in den USA sind in den vergangenen Wochen gesunken. Und dies könnte sich fortsetzen - solange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...