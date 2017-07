ie Leistungselektronik stellt die Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) vor ständig neue Herausforderungen, weil immer größere Ströme zu bewältigen sind. Die weitaus wichtigste Kontaktierungstechnologie, das Drahtbonden mit Aluminium-Dickdraht, verarbeitet mit einem Ultraschall-Reibschweißverfahren Aluminiumdrähte bis zu etwa 500 µm Durchmesser. Sie weisen einen Durchbrennstrom bis zu 35 A bei typischen Verbindungslängen auf; für höhere Ströme in modernen Leistungsmodulen werden einfach mehrere Drähte parallel gebondet. Das Drahtbonden hat drei Stärken: die Bonds sind äußerst zuverlässig und langlebig; das Verfahren ist extrem flexibel und sehr kostengünstig. Dem gegenüber stehen zwei Herausforderungen: die Bondpartner müssen penibel sauber sein und die Kontaktfläche (Chip oder Substrat) muss stabil und unbeweglich gehaltert sein. Je dicker der zu bondende Draht ist, desto mehr Ultraschall-Energie ist notwendig und desto anspruchsvoller wird die feste Klemmung der Bauteile. Das begrenzt die praktisch einsetzbaren Drahtstärken auf rund 500 µm oder auf rechteckige Bändchen bis zu etwa 2 x 0,3 mm.

Elektromobilität fordert Bondverbindungen

Ein neues Arbeitsgebiet sind Speicherbatterien für Elektrofahrzeuge, die zum Beispiel bei Tesla Motors mehrere tausend Lithium-Batteriezellen vom Typ 18650 enthalten können. Hier ist das Drahtbonden mit dicken Aluminium-Drähten das weitaus führende Verbindungsverfahren. Es stößt aber wiederum an Leistungsgrenzen, sobald Ströme über 20 A verlangt werden, entweder um Zellen direkt zu verketten oder für neuere Zelltypen, die Ladestrom von bis zu 45 A vertragen. Parallele Drähte oder Ribbons sind wegen der höheren Kosten derzeit nicht attraktiv. Eine Alternativtechnologie besteht prinzipiell im Laserschweißen, das in einigen Punkten das Drahtbonden ergänzt: Es hat geringere Anforderungen an Oberflächenqualität und Anpressdruck während des Prozesses, kann aber gleichzeitig Verbinderelemente von praktisch beliebig großem Querschnitt verarbeiten. ...

