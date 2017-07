Hamburg (ots) - Melanie Müller (29) und Mike Blümer (52) bekommen bald ihr erstes Kind. Im exklusiven CLOSER-Doppel-Interview (EVT 26.07.) spricht das Paar über die Rollenverteilung in ihrer Beziehung.



"Mike wird in Mutterzeit gehen. Er ist bei uns die Frau", verrät die Sängerin. Melanie will weiterhin arbeiten und Mike zeigt Verständnis: "Meine Frau ist ja schon immer das Frontschwein bei uns. Aber es ist ja auch logisch, dass der arbeitet, der das Geld reinholt. Und sind wir mal ehrlich: Mich will doch keiner auf der Bühne sehen."



Den Namen der Kleinen verraten die beiden nicht, nur so viel: "Meine Tochter wird Sächsin, wie ihre Mama", so Melanie. Das Baby wird in der Leipziger Uni-Klinik das Licht der Welt erblicken.



