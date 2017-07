Ein Chevrolet Impala oder eine große Limousine von Cadillac sind wahrhaft amerikanische Autos. Doch bei der Präsentation der Halbjahreszahlen steht auch die Zukunft der Limousinen bei GM im Fokus - wegen des SUV-Booms.

Tausende Mitarbeiter in vier Werken von General Motors erhielten diese Woche eine schlechte Nachricht: Ihre Sommerferien werden um mindestens zwei Wochen verlängert. Offiziell begründet GM die Produktionspause in Orion Township (Michigan), Lordstown (Ohio), Kansas City (Missouri) und Oshawa (Kanada) mit Modernisierungsarbeiten. Doch hinter den Kulissen ist der Grund klar: In allen vier Werken werden Autos gebaut, die sich derzeit nur schleppend verkaufen: Limousinen.

Das passt in die neue Strategie von Konzernchefin Mary Barra: Wirtschaftlichkeit kommt vor Volumen. Wohl auch deshalb waren die Amerikaner bereit, das chronisch defizitäre Opel an den französischen PSA-Konzern zu verkaufen. Jetzt trifft es offenbar auch den Heimatmarkt: In den vergangenen Monaten hat GM bereits das Flottengeschäft heruntergefahren und die Rabatte auf die schwer verkäuflichen Limousinen gekürzt. Die Hoffnung, den schwächelnden Limousinenmarkt durch Preisnachlässe wieder anzukurbeln, hat man in Detroit offenbar aufgegeben. Stattdessen wurden die Incentives für Light Trucks - also das, was wir hierzulande ...

