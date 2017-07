Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips nach Zahlen von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Elektronikkonzern habe im zweiten Quartal weitere Fortschritte mit Gesundheitsprodukten für Konsumenten gemacht, schrieb Analyst David Vos in einer Studie vom Dienstag. Prall gefüllte Auftragsbücher ließen Gutes für das zweite Halbjahr erwarten. Investoren dürften aber nicht so zufrieden sein mit höheren Investitionen in Innovationen./tih/la Datum der Analyse: 25.07.2017

