Der defizitäre Chipanlagenbauer Aixtron schaut wieder optimistischer in die Zukunft. Die Herzogenrather wollen aus eigener Kraft wachsen und heben dank guter Halbjahreszahlen die Prognose für das laufende Jahr an.

Volle Auftragsbücher stimmen den seit Jahren defizitären Chipanlagenbauer Aixtron zuversichtlicher. Interimschef Kim Schindelhauer hob am Dienstag seine Ziele für Umsatz und Auftragseingang in 2017 an. Zudem erklärte er, nach der gescheiterten Übernahme durch einen chinesischen Investor die Käufersuche ad acta gelegt zu haben. "Aixtron steht nicht zum Verkauf", sagte der Manager dem Handelsblatt. Anders als sein Vorgänger sehe er gute Chancen, aus eigener Kraft zu wachsen. Dabei spielt ihm die anziehende Nachfrage in die Hände.

"Die positive Entwicklung beim Auftragseingang hat sich im ersten Halbjahr 2017 fortgesetzt und ...

