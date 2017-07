FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.07.2017 - 11.00 am



- ANGLO AMERICAN +3.80% - IRON ORE UNIT KUMBA REINSTATES DIVIDEND - BARCLAYS RESUMES COBHAM WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 135 PENCE - BERENBERG CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 3850 (4000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VICTORIA PLC PRICE TARGET TO 550 (540) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SDL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - INCREASES PRICE TARGET TO 670 PENCE - CITIGROUP INITIATES KEYWORDS STUDIOS WITH 'BUY' - TARGET 1030 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES STANDARD CHARTERED PT TO 674 (642) PENCE - 'SELL' - FTSE 100-INDIKATION +0.19% TO 7392 (CLOSE: 7377.73) POINTS BY IG - FTSE 100-INDIKATION +0.27% TO 7398 (CLOSE: 7377.73) POINTS BY IG - INFORMA PLC +6.44% IN LONDON - ANALYST: STRONG SET OF H1 RESULTS - JEFFERIES CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8150 (8200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 480 (470) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4830 (4750) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CONNECT GROUP PRICE TARGET TO 144 (152) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7200 (7300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 540 (465) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MERRILL LYNCH RESUMES LADBROKES WITH 'BUY' - TARGET 143 PENCE - MERRILL LYNCH RESUMES THOMAS COOK WITH 'BUY' - TARGET 110 PENCE - PEEL HUNT CUTS RATHBONE BROS TO 'HOLD' ('ADD') - PEEL HUNT INITIATES ESSENTRA WITH 'ADD' - TARGET 585 PENCE - RBC CAPITAL CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 214 (218) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ANGLO AMERICAN PT TO 1700 (1650) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES ANGLO AMERICAN PT TO 1700 (1650) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES KAZ MINERALS PT TO 650 (470) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES KAZ MINERALS PT TO 650 (470) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES RATHBONE BROS PT TO 2700 (2600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8300 (8900) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS SHIRE PRICE TARGET TO 4500 (5000) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob