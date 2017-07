Die Ergebnisse des Spezialchemieunternehmens Covestro konnten absolut überzeugen: Umsatz +17 Prozent gegenüber dem 2. Quartal 2016, der Gewinn mehr als doppelt so hoch, der positive Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt: passt. Trotzdem notiert die Aktie (ISIN DE0006062144) nach leicht höherer Eröffnung am Vormittag moderat im Minus, entgegen der erholten Tendenz des MDAX, in dem Covestro gelistet ist. Wo liegt das Problem?

Grundsätzlich bleiben diese Ergebnisse auch tadellos, wenn man genauer hinsieht, da ist eigentlich kein Haar in der Suppe. Die Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis ist moderat. Und dass zu viele im Vorfeld der Zahlen vorgekauft hätten, lässt sich beim Blick auf den Chart auch nicht behaupten. Also? Es ist zu vermuten, dass das Verhalten der "Mutter" des Unternehmens das Problem ist - denn die hat sich zuletzt als Rabenmutter dargestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...