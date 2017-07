Kolumne von Hans Hinkel. Die mahnenden Stimmen häufen sich und angesichts von rund 6% Korrektur seit den höchsten Kursen im DAX (20.06.2017) scheinen sie Recht zu haben. Die Rallye ist vorbei. Der Hausse, die sich im neunten Jahr befindet, geht die Puste aus. Stopp!

Die anhaltende Hausse wurde bereits 2011 von einer Korrektur unterbrochen. Innerhalb von 5 Monaten verlor der DAX 34%. Von April 2015 bis Februar 2016 waren es, unterbrochen von einer temporären Erholung, zwei mal 24% Korrektur. Und das sind nur die großen Kurseinbrüche. Also doch keine neunjährige Hausse? Doch, denn eine Hausse besteht aus mehreren Phasen. Manchmal steigen die Kurse langsam und gemächlich, manchmal schnell und dynamisch und dann werden die zwischenzeitlichen Übertreibungen korrigiert - manchmal langsam und gemächlich und manchmal schnell und dynamisch.

Was also macht die Anleger gerade jetzt so nervös?

1. Wirtschaftliche Gesichtspunkte aus der Presse:

- Der starke Euro schadet dem DAX! Das ist schlicht und ergreifend falsch. Mit Blick auf die letzten 30 Jahre lässt sich keine nachhaltige Korrelation zwischen dem DAX und der Stärke oder Schwäche des US-$ feststellen.

- Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Auch das ist falsch. Die deutsche Wirtschaft legt gerade eine kleine Verschnaufpause ein. Ob sie schwächelt wissen wir frühestens in sechs Monaten. Davon abgesehen war die starke deutsche Wirtschaft in den letzten zwei Jahren immer ein Problem für Europa, so die Ökonomen. Und jetzt ist das Gegenteil der Fall?

2. Politische Gesichtspunkte aus der Presse:

- Der Wahlkampf geht in die heiße Phase und die Parteien fangen an ihre Joker auf den Tisch zu legen. Hinzu kommt, dass das europäische ...

