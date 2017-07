Paris - Die EZB bleibt noch für einen längeren Zeitraum bei ihrem sehr expansiven, geldpolitischen Kurs, so Philippe Waechter, Chefvolkswirt von Natixis Asset Management.Die Diagnose der EZB zur wirtschaftlichen Lage in der Eurozone weise keine strategische Veränderung auf. Die Erholung verstärke sich, und die Risiken seien jetzt weitgehend ausgeglichen. Doch die Inflationsrate liege weiterhin deutlich unter dem Ziel der EZB von knapp unter 2%. Der niedrige Ölpreis, so die EZB, tauge nicht als alleinige Erklärung - auch die Kerninflationsrate liege weiterhin nahe 1%. Draghi schätze, dass die Inflation in den kommenden Monaten um das aktuelle Niveau von 1,3% schwanken werde. Daher erwarte die Europäische Zentralbank nicht, dass das Ziel in vorhersehbarer Zukunft erreicht werde.

