Hannover - Auf ihrer Sitzung in der vergangenen Woche hat die Europäische Zentralbank einmal mehr keine Entscheidung dahingehend getroffen, wann sie tatsächlich auf den Pfad in Richtung einer geldpolitischen Normalisierung einschwenken wird, so die Analysten der Nord LB.Die Anmerkungen Mario Draghis würden von den Märkten dabei aber weiterhin so interpretiert, dass auf den Sitzungen im September oder spätestens im Oktober konkrete Maßnahmen beschlossen und verkündet werden sollten. Vor der Sommerpause habe sich die EZB vorsichtshalber jedenfalls nicht auf einen Tapering-Termin festlegen wollen, und so werde der Startzeitpunkt des langsamen, kontrollierten Ausstiegs aus dem Ankaufprogramm mit einer Drosselung der Wertpapierankäufe nun frühestens zum September-Meeting verkündet werden; zu Gast beim jährlichen Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole in den USA könnte Draghi im August die Markteilnehmer aber weitergehend vorbereiten.

