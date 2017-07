Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im zweiten Quartal 2017 ihre Gewinnserie fortgesetzt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniStrategie: Ausgewogen (ISIN DE0005314116/ WKN 531411).Unterstützt von der robusten Konjunktur in allen wichtigen Wirtschaftsräumen, habe sich der MSCI World Index in lokaler Währung um 2,0 Prozent verbessert. Europäische Staatsanleihen hätten über weite Strecken freundlich tendiert. Kurz vor dem Quartalsende habe sich das Bild jedoch drastisch geändert, als EZB-Chef Draghi den Ausstieg aus dem Anleiheankaufprogramm angekündigt habe. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index sei ein Plus von 0,5 Prozent geblieben. US-Schatzanweisungen hätten 1,3 Prozent (JP Morgan Global Bond US-Index) gewonnen.

