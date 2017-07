München (ots) -



- Quotenerfolg für die zweite Episode des TV-Modelwettbewerbs für kurvige Frauen - 16,1 % MA (14-29) bzw. 6,4 % MA (14-49)



Nach dem erfolgreichen Auftakt in der vergangenen Woche erzielte die zweite Episode der Castingshow "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig" gestern starke 16,1 % MA bei den 14- bis 29-Jährigen und war damit in dieser Zielgruppe von 20:15 bis 22:15 Uhr Marktführer. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung gute 6,4 Prozent MA. Bis zu 1,1 Mio. Zuschauer gesamt begleiteten die Juroren Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Peyman Amin und Carlo Castro bei der Suche nach Nachwuchsmodels mit "Sanduhrfigur". Besonders konnte die Sendung bei den 14- bis 29-jährigen Frauen punkten, bei denen sehr gute 18,2 % MA erreicht wurden.



Insgesamt erzielte RTL II einen Tagesmarktanteil von 10,7 Prozent (14-29) bzw. 5,4 Prozent (14-49).



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt 24.07.2017, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



