Zusammenfassung: Europäisches PMI auf dem Tief seit 6 Monaten Produktionssektor weiterhin gut, Dienstleistungen schwächeln Bericht wird die Sichtweise der EZB wohl kaum ändern Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone ist zu Beginn des dritten Quartals so gering wie vor sechs Monaten, da der Herstellungsindex gesunken ist. Der Index fiel von 56,3 im Juni auf 55,8 ab, so berichtete es IHS Markit ...

