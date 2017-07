Unterföhring (ots) -



UHD1 by HD+ zeigt Making Of der ersten UHD-Schlagersendung "Stars auf hoher See - Unterwegs im Persischen Golf", produziert von GoldStar TV // Mit dabei sind Stars wie Schlagerkönig Andy Borg, Kristina Bach, die Hofmann Schwestern, Gottfried Würcher uvm. // Erstausstrahlung am Donnerstag, 27. Juli, um 20:00 Uhr, Wiederholung am Samstag, 29. Juli, 20:00 Uhr



Mit den Schlagerstars und ihren größten Hits, gefilmt auf hoher See und in Top-Bildqualität lässt UHD1 die Herzen von Schlagerfans höherschlagen. Das Making Of der GoldStar TV-Musiksendung "Stars auf hoher See - Unterwegs im Persischen Golf" bietet einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der ersten Schlagerproduktion in 4k. Dadurch erlebt der Zuschauer die Dreharbeiten auf dem Seeweg von Dubai über Abu Dhabi nach Muscat hautnah und sieht die Schlagerwelt aus einer ungewohnten Perspektive. Mit den Bildern in UHD-Qualität bringen die Schlagerstars um Kristina Bach, Gottfried Würcher sowie Anita und Alexandra Hofmann die arabische Atmosphäre direkt in die Wohnzimmer.



Ob das glitzernde türkisblaue Wasser des Ozeans, flirrende Wüstenmetropolen oder die Stars in lebensechter Bildschärfe - Ultra HD macht die Produktion des Pay-TVSenders GoldStar TV (exklusiv bei Sky) zum Reise- und Konzerterlebnis fürs Wohnzimmer. An Bord begeistern Andy Borg, der Nockalm-Quintett-Sänger Gottfried Würcher und Kristina Bach mit ihren Songs. Julian David und Olaf der Flipper performen unterdessen in verträumten Küstenstädten im Oman und die Hofmann Schwestern legen durch ihren Videodreh in der Metropole Schardscha den Verkehr lahm. Die Reiseroute führt vom glamourösen Dubai über das geschäftige Abu Dhabi, nach Muscat und Khasab im Oman sowie auf die Insel Sir Bani Yas und wieder zurück nach Dubai. Zum großen Finale kommt es vor dem majestätischen Wolkenkratzer Burj al Arab, dem Wahrzeichen Dubais und vierthöchsten Hotelgebäude der Welt: Hier präsentieren Andy Borg und seine Kollegen Nik P., Kristina Bach, Anita und Alexandra Hofmann, Gottfried Würcher, Brunner & Stelzer, Julian David und Olaf der Flipper ihre schönsten Schlagersongs vor der beeindruckenden Kulisse des Giganten aus Glas und Stahl.



Empfang mit Ultra HD-Fernseher, keine Änderung an Sat-Anlage nötig Für den Empfang des Demokanals UHD1 by HD+ über Astra 19,2 Grad Ost benötigen Zuschauer einen Ultra HD-Fernseher, der über einen sogenannten HEVC-Decoder verfügt. Mit herkömmlichen Receivern oder Fernsehern für Standard-Digital (SD) oder -HDTV-Empfang kann der Sender hingegen nicht empfangen werden. Änderungen an der Satellitenanlage sind nicht notwendig.



Empfangsparameter von UHD1: Transponder: 1.035 Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal) Symbolrate: 22.000 Ms/s Video: 2160 50p, HEVC Main 10 Datenrate: 25 Mbit/s



Über HD+



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot in hochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angeboten empfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket 22 der größten Privatsender in HD-Qualität. www.hd-plus.de



Die HD PLUS GmbH betreibt mit UHD1 by Astra / HD+ einen der ersten 24/7 Demo-Kanäle für Ultra HD. UHD1 by Astra / HD+ richtet sich in der Daytime unter anderem an den Fachhandel, um Interessenten von UHD-TV-Geräten durch spektakuläre Inhalte für Ultra HD zu faszinieren. Abends richtet sich UHD1 by Astra / HD+ exklusiv an Nutzer von HD+, hier wird exklusiver Content aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Content präsentiert. http://www.hd-plus.de/uhd/



Über GoldStar TV:



Auf GoldStar TV sind die Stars der Schlagerwelt zu Hause. Hier findet eines der wandlungsfähigsten Musikgenres einen Fernsehsender, der die kultverdächtigen Hits der 1960er und 70er Jahre, die Glanzlichter der Neuen Deutschen Welle und die Stars und Hits von heute frisch und modern präsentiert. Neben Musikvideos aus den Bereichen deutschsprachiger Schlager, Oldies, Evergreens, Pop und Country, stehen Interview-Formate mit hochkarätigen Gästen aus der Show- und Entertainmentbranche ebenso auf dem Programm wie exklusive Konzerte, Backstage-Reports oder Homestories, die einen Blick hinter die Kulissen und in das Leben der Stars gewähren. Betrieben wird GoldStar TV von der Mainstream Media AG, die den digitalen Pay-TV-Sender in Deutschland und Österreich via Kabel und Satellit über die beiden Sky Basispakete (Starter & Entertainment) ausstrahlt.



