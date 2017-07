München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Hauptdarsteller Chiara Schoras und Tobias Oertel ermitteln wieder in Südtirol



Seit dem 11. Juli laufen die Dreharbeiten zum sechsten und siebten Film der beliebten ARD-Degeto-Reihe "Der Bozen-Krimi" für den Sendeplatz "Der DonnerstagsKrimi im Ersten". Darin fordern Tochter Laura (Charleen Deetz), deren neuer Freund Luca Forlani (Francois Goeske) und Kollege "Capo" Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) die ganze Aufmerksamkeit von "Frau Commissario" Sonja Schwarz (Chiara Schoras). Der neue Weingut-Verwalter Julian Bittner (Harald Windisch) bereitet ihr ebenfalls Kopfzerbrechen. Und dann rückt auch noch Sonderermittlerin Carla Pisani (Jeanette Hain), Zanchettis Ex-Kollegin, ins Zentrum des Geschehens und Gastronom Rossi (Thomas Sarbacher) auf die Pelle.



Gedreht wird wieder nach den Drehbüchern von Jürgen Werner und Thorsten Näter, der auch in beiden Filmen Regie führt. Die Dreharbeiten in Bozen und Umgebung und in den Dolomiten dauern noch bis 14. September an. Neben der Stammbesetzung Gabriel Raab, Lisa Kreuzer und Hanspeter Müller-Drossart sind auch die weiteren Rollen hochkarätig besetzt: Es spielen Erni Mangold, Anatole Taubman, Frederik Linkemann, Tim Wilde, Johannes Zeiler, Daniela Schulz, Juliane Fisch, Ann-Birgit Hoeller, Aaron Friesz u.v.a.



Zum Inhalt: "Leichte Beute" (AT) Matteo und Sonja müssen den Tod eines pensionierten Richters aufklären, der in seinem eigenen Haus erschossen wurde. Schon bald stoßen sie auf eine Einbruchserie, bei der Alarmanlagen auf rätselhafte Weise außer Betrieb gesetzt werden. In Verdacht gerät Manuel Steinbrenner (Emanuel Fellmer), Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, der zusammen mit seiner Schwester Petra (Daniela Schulz) ein marodes Hotel betreibt. Von dort aus unternehmen Stefan und Daniele Pravo (Johannes Zeiler) mit ihrer Komplizin Francesca (Juliane Fisch) ihre Beutezüge. Dass sie damit rechnen müssen, ins Visier der Polizei zu geraten, sorgt für gegenseitiges Misstrauen. Kühlen Kopf zu bewahren, fällt auch Sonja schwer: Ihre Tochter Laura hat sich ausgerechnet in einen Jungen verguckt, dessen Familie dem Mafia-Paten Rossi nahesteht.



"Falsches Spiel" (AT) Sonja ächzt unter der Doppelbelastung als Weinbäuerin und Kommissarin. Ein neuer Fall bringt sie an ihre Grenzen: Im Marmorsteinbruch liegt ein Arbeiter, einer der Kraftfahrer - tot. Die Spur führt zum Spielhallenbesitzer Franco Gentile (Tim Wilde), bei dem der Ermordete in der Kreide stand, und natürlich wieder einmal zu Mafia-Statthalter Rossi (Thomas Sarbacher). Dem kommen die Ermittlungen ungelegen, denn er erwartet eine Drogenlieferung und steht neuerdings unter der Beobachtung von Luca Rizzi (Anatole Taubman), dem verschlagenen Buchhalter der "Familie". Angezählt ist auch Matteo, der im Nachtclub zockt und offenbar betrunken zum Dienst erscheint. Rossi wittert nun die Chance, sich den "Capo" endlich gefügig zu machen. Ein riskantes Spiel beginnt, in dem neben Sonja auch Sonderermittlerin Carla Pisani (Jeanette Hain) eine Rolle spielt.



"Der Bozen-Krimi: Leichte Beute" (AT) und "Der Bozen-Krimi: Falsches Spiel" (AT) sind Produktionen der JoJo Film- und Fernsehproduktion (Produzent: Dr. Eberhard Jost) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Kerstin Fuchs, ARD Degeto, Tel: 0173/5357048, E-Mail: pressekontakt@degeto.de Jörg Seewald, Agentur see4c, Tel: 089/88952782, E-Mail: office@see4c.de