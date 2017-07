In Deutschland steigt die Zahl älterer Arbeitnehmer, deren letzte Bewerbung Jahre her ist. Heute sollen sie sich via Skype bewerben. Kein Grund zur Panik: Hier einige Tipps für Jobanwärter, die aus der Übung sind.

"Erfahren" anstatt "alt": In einigen Unternehmen findet ein Bewusstseinswandel statt - ältere Kollegen werden zunehmend wertgeschätzt. Was auch bitter nötig ist: Derzeit arbeiten in Deutschland mehr als zehn Millionen Menschen im Alter zwischen 50 und 65. Und immer mehr arbeiten auch über das vorgeschriebene Renteneintrittsalter hinaus. Einige, weil sie es aus finanziellen Gründen müssen, sehr viele auch aus Lageweile - oder schlicht aus Tatendrang.

Die Unternehmen reagieren mit entsprechenden Angeboten für ältere Kollegen - von zielgruppengerechten Angeboten im betrieblichen Gesundheitsmanagement bis zu flexiblen Arbeitszeitangeboten.

Die Deutsche Bahn etwa hat vor vier Jahren einen "Demografie-Tarifvertrag" geschaffen. Ältere ...

