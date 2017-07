Paris - Die europäischen Börsen haben am Dienstag einen Erholungsversuch gestartet. Rückenwind erhielten die Märkte vom Ifo-Index, der mit dem dritten Rekordwert in Folge weiter auf eine ausserordentlich gute Stimmung in der deutschen Industrie schliessen lässt. Davon angetrieben stieg der EuroStoxx 50 zuletzt um 0,88 Prozent auf 3483,51 Punkte. Er knüpfte so an seine positive Tendenz seit Montagmittag an. Er hatte sich am Vortag noch von dem zwischenzeitlichen Tiefstand seit April erholt.

Wie das Münchner Ifo-Institut nun mitteilte, stieg das deutsche Geschäftsklima im Juli um 0,8 Punkte auf 116,0 Zähler und verbuchte damit den dritten Rekordwert in Folge. Experten zeigten sich davon überrascht. Die BayernLB zog angesichts anders tendierender Stimmungsindikatoren sogar den Vergleich eines "Geisterfahrers". Dass der Ifo gegen die allgemeine Richtung fährt, verdeutlichten sie zum Beispiel an Einkaufsmanagerindizes, die eher eine Eintrübung der Stimmung angezeigt hätten.

Wie beim EuroStoxx fiel auch die Tendenz ...

