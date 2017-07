Hamburg (ots) - Für die "NDR Talk Show" bricht eine neue Zeitrechnung an: Am Freitag, 28. Juli, ist ihre 800. Ausgabe zu sehen - wie gewohnt um 22.00 Uhr. Seit ihrer ersten Ausstrahlung im Februar 1979 läuft sie seit fast 40 Jahren, damit ist sie die zweitälteste Gesprächssendung im deutschen Fernsehen. Für Hubertus Meyer-Burckhardt wird es die 386. "NDR Talk Show" sein, die er moderiert - mit ungebrochener Freude: "Wenn Barbara und ich alle zwei Wochen in die Redaktion kommen, könnte man den Eindruck gewinnen, eine italienische Großfamilie trifft sich zum Weihnachtsfest: Liebe und Lachen, wohin du schaust."



Die Stimmung hinter den Kulissen ist ein Grund, der die "NDR Talk Show" so erfolgreich macht. "Im 'NDR Talk Show'-Team arbeiten zu dürfen ist ein Geschenk. Fachlich und zwischenmenschlich passt es einfach, und Hubertus und ich sind ein sehr glückliches Arbeits-Ehepaar", bekräftigt Barbara Schöneberger. In diesem Sinne soll es für sie und Hubertus Meyer-Burckhardt auch beim 800. Gesprächskreis weitergehen - mit Poetry Slammer David Friedrich, Komiker und Moderator Bernhard Hoecker, Schauspielerin Anja Kling, Sängerin Vanessa Mai, Moderator Oliver Welke sowie Jazz-Trompeter Nils Wülker und Ralf Gantzhorn, Alpinist und Bergfotograf. Entertainer Konrad Stöckel bringt wie immer jede Menge Konfetti und Experimente mit und lässt Hubertus Meyer-Burckhardt und Drag Queen Olivia Jones "fliegen". Zudem gewährt Olivia Jones einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Traditionssendung.



Fotos der Moderatoren finden Sie unter ARD-Foto.de. Weitere Informationen zur Sendung unter www.NDR.de/talkshow



Sendung: Freitag, 28. Juli 2017, 22.00 Uhr, NDR Fernsehen



OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2



Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Ralf Pleßmann Tel.: 040/4156-2333



http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse