Erfolg für Immowelt: 21.000 Immobilienprofis haben sich bereits für die Immobilienportale der Immowelt Group entschieden und setzen auf das Top-Vermarktungspaket DUO. "Die starke Leitmarke Immowelt hat die Immobilienprofis voll überzeugt. Sie schätzen dabei vor allem die hervorragende Performance unserer Portale zu einem fairen Preis", betont Carsten Schlabritz, CEO der Immowelt Group.



Das belegt auch die aktuelle Kundenumfrage des unabhängigen Marktforschungsinstituts Forsa: 85 Prozent der Befragten sind mit der Immowelt Group zufrieden. Zu der hohen Gesamtzufriedenheit tragen zahlreiche Faktoren bei, vor allem aber begeistert die Immobilienmakler die einfache Bedienung der Portale (93 Prozent). 90 Prozent schätzen die herausragende Servicequalität. Aber auch bei den Anfragen punktet Immowelt: 83 Prozent der Makler sind mit der Qualität der Anfragen zufrieden, 87 Prozent mit der Anzahl.



"Immowelt ist seit Jahren ein starker und verlässlicher Partner der Immobilienprofis", sagt CEO Carsten Schlabritz. "Unser Engagement und unsere Vermarktungspower überzeugen unsere Kunden auf ganzer Linie, was sich auch in den seit Jahren ausgezeichneten Bewertungen zeigt. Allein die Tatsache, dass 88 Prozent der befragten Makler Immowelt weiterempfehlen würden, spricht für sich."



Mit der aktuellen Werbekampagne und dem Co-Sponsoring der Liveübertragungen der WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft ist Immowelt auf allen Kanälen präsent - in Print, Online und im TV. Der neue Slogan "immo erst zu Immowelt" zeigt selbstbewusst den Anspruch: Wer eine Immobilie sucht oder anbietet, macht das am besten auf Immowelt. Das Herzstück der Kampagne ist ein Musikvideo, das mittlerweile bei Youtube mehr als 18 Millionen Aufrufe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vorweisen kann.



"Durch die erfolgreiche Fusion von Immowelt und Immonet sind wir heute stärker als je zuvor", betont Immowelt-CEO Schlabritz. "Die Bündelung unserer Entwicklungskompetenz und des gemeinsamen Know-hows machen uns leistungsfähiger denn je. Dadurch können wir unsere Produkte und Portale so innovativ wie nie zuvor gestalten und noch schneller auf die Wünsche unserer Kunden ausrichten."



Die Kundenumfrage wurde im März 2017 vom unabhängigen Marktforschungsinstitut Forsa im Auftrag von Immowelt unter 753 gewerblichen DUO-Kunden aus ganz Deutschland durchgeführt.



Die Nürnberger Immowelt AG ist ein führender IT-Komplettanbieter für die Immobilienbranche. Kerngeschäft sind die Immowelt-Portale, die zu den meistbesuchten Immobilienportalen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören. Zweiter Geschäftsbereich des Unternehmens ist die Entwicklung effizienter CRM-Software für die Immobilienwirtschaft. Die Immowelt AG ist Teil der Immowelt Group, zu der auch die Immowelt Hamburg GmbH und deren Immobilienportal immonet.de sowie das Portal umzugsauktion.de und die CRM-Software ImmoSolve gehören.



