Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der vielleicht populärste Märchenklassiker der letzten Jahre, »DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL«, kommt im noch nie dagewesenen Arena-Format auf die großen Bühnen in Deutschland und Österreich. Der Veranstalter ICESTORM LIVE reagiert auf die überwältigende Nachfrage, infolge der Veröffentlichung der ersten Show-Informationen Anfang Juli, und hat die Tourpläne nun deutlich erweitert und konkretisiert.



Daniel Martin, Geschäftsführer ICESTORM LIVE: "Uns war natürlich das Potential dieses Blockbuster-Märchens bewusst, dennoch hat uns der Hype in den letzten Tagen schon sehr beeindruckt." Martin Purwin, Geschäftsführer ICESTORM LIVE und Produzent der Show: "Wegen dieser unerwarteten Begeisterungswelle haben wir uns spontan entschlossen, die bisherigen Tourpläne von 8 auf jetzt 19 Standorte zu erweitern und auch Österreich mit hinzuzunehmen. Leider mussten wir deshalb den geplanten Ticketstart um eine Woche verschieben, wofür wir alle Interessenten und Fans der Märchenarena-Show um Verständnis bitten."



Am 26. Juli startet der Ticketverkauf für das Show-Erlebnis des Jahres zunächst exklusiv bei Eventim. Der Veranstalter verspricht einen Show-Event der Extraklasse in einer imposanten, spektakulären Kulisse. Nochmal Martin Purwin: "Uns ist wichtig zu betonen, dass wir kein klassisches Musical produzieren. Es wird natürlich jede Menge Live-Musik zu erleben sein, auf der anderen Seite eine Mischung aus Theater, Show-Performance und multimedialer Bühnenshow." "Unser Ziel ist, den Spagat aus bekannten Motiven und Details, aber auch einer modernen, farbenfrohen Inszenierung auf dem neuesten Stand der Technik zu meistern." ergänzt Daniel Martin.



Die große Familienshow »DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL« ist damit für ein breites Zielpublikum geeignet und ein MUSS für alle, die sich bis heute von Geschichten und Inszenierungen voller Magie verzaubern lassen.



Save the date: 26.07.2017 - eventim.de



www.MÄRCHENARENA.de



Ein MÄRCHENARENA Original Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Die Original-Familienshow Eine Produktion der ICESTORM Live GmbH



Tourplan (Stand: 24. Juli 2017)



21./22. Dez 2017 | Berlin 26./27. Dez 2017 | Köln 29./30. Dez 2017 | Linz (Österreich) 03./04. Jan 2018 | Wien (Österreich) 05./06. Jan 2018 | Wetzlar 07./08. Jan 2018 | Hannover 09./10. Jan 2018 | Kiel 13./14. Jan 2018 | Stuttgart 15./16. Jan 2018 | Rostock 23./24. Jan 2018 | Bremen 31. Jan 2018 | Leipzig 05. Feb 2018 | Nürnberg 06./07. Feb 2018 | Dresden 14./15. Feb 2018 | Graz (Österreich) 17./18. Feb 2018 | Salzburg (Österreich) 19./20. Feb 2018 | München 21./22. Feb 2018 | Mannheim 23./24. Feb 2018 | Magdeburg 27./28. Feb 2018 | Hamburg (inkl. Aufzeichnung)



VVK-Start: 26 Juli 2017: Exklusiv unter Eventim.de.



OTS: ICESTORM LIVE GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127277 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127277.rss2



Pressekontakt: ICESTORM LIVE GmbH Friedrichstraße 55a 10117 Berlin



Romy Großmann grossmann@icestorm.de 030 / 78095849