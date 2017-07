Wenn Horst Seehofer mal wieder die Kanzlerin belehrt, ist das kein Zufall. Warum sich die CSU ihre überbordende Selbstüberzeugung leisten kann.

Horst Seehofer nennt es eine Einladung. Andere dürften es als Drohung verstehen. Auf dem Tisch vor sich hat Seehofer ein kühles Glas Wasser stehen, einen hübschen Laib Brot und einige Stücke Apfel dazu - sehr hübsch nach Heimat sieht das aus. Der CSU-Chef sitzt in einem Wirtshaus, um einen Wahlspot für seine Partei aufzunehmen. Die "Einladung", von der er spricht, richtet sich an die Bundesregierung. "Schaut auf Bayern", sagt der Ministerpräsident und schiebt spitzbübisch hinterher: "Wir reden nicht nur klug daher, sondern machen die Dinge auch gut."

Mit diesem Selbst- und Sendungsbewusstsein ging Seehofer vor vier Jahren in den Wahlkampf. 2013 präsentierte er zum ersten Mal seinen "Bayernplan". An diesem Sonntag wird die CSU zu einem Bürgerfest nach München einladen - und erneut wird Seehofer einen Bayernplan vorstellen: mit Forderungen nach mehr Mütterrente und einer Obergrenze für Flüchtlinge, natürlich.

Als der CSU-Vorstand am Montag Details des Plans veröffentlichte, hagelte es Spott. Seehofer gebärde sich wie ein Großkopferter, dabei habe ihn Angela Merkel (CDU) beim Thema Obergrenze wieder mal auflaufen lassen. Mag sein. Und doch weiß auch die Kanzlerin, wie sehr sie auf eine starke CSU bei der Wahl im September angewiesen ist. Und dass Seehofer sehr zu Recht davon überzeugt ist, erfolgreich regieren zu können. Zehn Gründe für das bayrische Selbstbewusstsein.

1. Vollbeschäftigung ist Realität

Bis zum Jahr 2025 wollen CDU und CSU in Deutschland Vollbeschäftigung erreichen. In Bayern ist sie schon da. Die Arbeitslosenquote im Freistaat liegt nur noch bei drei Prozent. Selbst zwischen den Regionen werden die Unterschiede immer geringer. Die Angleichung der Lebensverhältnisse, die Politiker immer wieder wünschen und fordern - in Bayern gelingt sie schon.

In einem der schönsten und wohlhabendsten Wahlkreise Deutschlands, am Tegernsee, gut 50 Kilometer südlich von München, liegt die Quote sogar nur bei 2,5 Prozent. Dort, wo ein Teil der FC-Bayern-Kicker residiert, gibt es nichts als Luxusprobleme: Unternehmen finden kaum noch Fachkräfte.

2. Die schwarze Null steht

Noch bevor Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) 2014 das erste Mal mit einer schwarzen Null glänzen konnte, legten die Bayern bereits Haushalte ohne Nettoneuverschuldung vor. Längst ist alles auf das nächste Ziel ausgerichtet: schuldenfrei bis 2030. Wobei dieses schuldenfrei nicht dauerhaft ausgeglichene Haushalte meint, sondern die vollständige Entschuldung des Freistaates. Die Chancen dafür stehen gut: Bayern hat laut Daten des Statistischen Bundesamtes zuletzt binnen zwölf Monaten fast zwei Milliarden Euro Schulden abgebaut. Bleiben noch 17,9 Milliarden. Nordrhein-Westfalen steckt zehnmal so tief in der Kreide. Selbst das Musterländle westlich von Bayern, Baden-Württemberg, hat dreimal so hohe Verbindlichkeiten.

3. Heimat für Technologie und Innovation

Vor 15 Jahren suchte der amerikanische Mischkonzern General Electric (GE) einen Standort für sein deutsches Forschungszentrum. Am Ende des Suchprozesses standen Berlin und München zur Auswahl. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...