Übermorgen wird es spannend: Vor Handelsbeginn werden die Ergebnisse des 2. Quartals für die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008) erwartet. Hat der monatelange Seitwärtstrend dann endlich ein Ende? Kommt drauf an, was die Anleger da auf den Tisch bekommen. Es wundert nicht, dass sich der Kurs im Vorfeld in die Mitte der breiten Handelsspanne zwischen 14,70 und 17,82 Euro begeben hat. Denn solange diese Zahlen nicht vorliegen, bleiben alle Frage offen, die da wären:

Geht es mit der ewig scheinenden Restrukturierung voran? Wann sind da die Ziele erreicht? Hat die Kapitalerhöhung aus dem Frühjahr einen greifbaren Effekt? Hat sich die Ertragslage verbessert, wie verändert sich die vom Geldhaus selbst gesehene Perspektive für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...