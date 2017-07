Die Exportquote der Maschinen- und Anlagenbauer erreichte im ersten Quartal ein Rekordhoch von 95 Prozent. Photovoltaik-Hersteller in Asien investierten sowohl in neue Produktionskapazitäten für kristalline Solarzellen als auch Dünnschichttechnologie, wie der VDMA ermittelte. Das Verhältnis von Bestellungen zu ausgelieferten Anlagen bewegte sich zu Jahresbeginn auf einem sehr hohen Niveau.Die Photovoltaik-Hersteller in Asien haben zu Jahresbeginn massiv in neue Produktionskapazitäten investiert. Die Hersteller von Komponenten, Maschinen und Anlagen für die Photovoltaik in Deutschland hätten davon ...

