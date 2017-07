Die Ölpreise haben sich in den vergangenen Wochen wieder nach oben bewegt. Gestern gab es ein inoffizielles Treffen von Vertretern der OPEC-Staaten mit Repräsentanten von Nicht-OPEC-Staaten. "Man hat angekündigt, dass man weiter an diesen Förderkürzungen festhalten will", so Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. In der vergangenen Woche war Ecuador noch aus dem Abkommen ausgestiegen. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Royal Dutch Shell, Gazprom und BASF. Das komplette Interview finden Sie hier.