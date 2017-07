BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Bahnchef Hartmut Mehdorn (74) greift jüngeren Unternehmern unter die Arme. "Ich betreue drei kleine Start-ups in Berlin", sagte Mehdorn am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bei einem sitze er sogar im Aufsichtsrat, dieses Amt wolle er aber bald aufgeben. Für welche Gründerfirmen er sich engagiert, verriet Mehdorn nicht: "Man soll erst gackern, wenn das Ei gelegt ist." Seit seinem Abschied als Geschäftsführer der Berliner Flughäfen im Frühjahr 2015 hat Mehdorn kaum noch öffentliche Auftritte. Er lebt wahlweise in Berlin oder in seinem Haus in Südfrankreich. Am 31. Juli feiert Mehdorn seinen 75. Geburtstag./brd/DP/fbr

