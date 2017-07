Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern Covestro schaut sich weiter nach Übernahmezielen um und kann sich dies einiges kosten lassen. Für eine Akquisition könne ein dreistelliger Millionen-Euro-Betrag ausgegeben werden, oder auch mehr, sagte der künftige Vorstandsvorsitzende von Covestro, Markus Steilemann, im Gespräch mit Dow Jones Newswires.

Eine weitere Option für die Verwendung der hohen Barmittel ist die Beteiligung der Aktionäre durch Sonderdividenden oder Aktienrückkäufe. Auf einen baldigen Geldsegen dürfen sie aber wohl nicht hoffen. Der Konzern will sich für eine Entscheidung über die Mittelverwendung gut zwei Jahre Zeit nehmen.

Nach den ersten sechs Monaten 2017 lag der freie operative Cashflow bei rund 530 Millionen Euro, verglichen mit 314 Millionen Euro vor einem Jahr. Über die kommenden fünf Jahre erwartet Covestro einen freien operativen Cashflow von insgesamt 5 Milliarden Euro.

Als interessant für Zukäufe bezeichnete Chief Commercial Officer Steilemann den noch vergleichsweise fragmentierten Markt für Lacke, Klebstoffe und Spezialitäten (Coatings, Adhesives, Specialties - CAS). Auch ein Erwerb im Bereich Technologien sei vorstellbar. Auf diesem Wege könne das Unternehmen sein Portfolio verbreitern oder auch den Marktzugang verbessern.

"Wir bereiten uns sehr gut vor und schließen nichts aus", sagte Steilemann. Zu möglichen Übernahmekandidaten wollte sich der Manager, den der Covestro-Aufsichtsrat Ende Mai zum Nachfolger von CEO Patrick Thomas bestimmt hatte, nicht konkret äußern.

Schwieriger könnten Akquisitionen in ihren Kerngeschäftsfeldern Polyurethane und Polycarbonate werden, denn dort ist die Covestro AG bereits Weltmarktführer. Dies könnte somit die Kartellwächter auf den Plan rufen.

Die Covestro-Produkte finden sich in vielen Bereichen des täglichen Lebens, so in Folien, Matratzen, Dämmstoffen und Autositzen. In Deutschland "ist man nie mehr als 10 Meter von einem Covestro-Produkt entfernt", sagte der designierte Nachfolger von CEO Thomas. Dessen Vertrag endet zum 30. September 2018. Er wird dann über 60 Jahre alt sein und mehr als 10 Jahre an der Unternehmensspitze gestanden haben.

Steilemann erwartet weiteres Wachstum in China

Covestro habe ein außergewöhnliches Quartal hinter sich, betonte Steilemann. Der Konzern hatte die Analysten mit einem Umsatz- und Gewinnsprung überrascht. Der Umsatz stieg vor allem dank höherer Produktpreise um 17 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro, das Konzernergebnis wuchs auf 484 Millionen Euro und wurde damit mehr als verdoppelt. Steilemann verwies darauf, dass Covestro die Verkäufe zuletzt in Richtung höhermargiger Produkte verschoben habe.

Angetrieben wurde das Wachstum von der Region Asien/Pazifik. Speziell für China ist Steilemann "grundsätzlich positiv, was das Wachstum betrifft". Dort ernte Covestro nun die Früchte seiner Investitionen von rund 3,1 Milliarden Euro in den vergangenen zehn Jahren. Der Konzern biete unter anderem für Fahrzeughersteller Materialien, die andere Stoffe verdrängten und werde besonders vom Boom bei selbstfahrenden Autos in China profitieren. Darin seien noch mehr Covestro-Produkte verbaut als in traditionellen Automobilen.

