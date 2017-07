An der Wall Street dreht sich derzeit fast alles um die Berichtsperiode. Während der Gesamtmarkt nur wenig Bewegung zeigt, sind es in der Regel die Geschäftsberichte, die bei Einzelwerten die Kurse machen. Am Dienstag deutet der Aktienterminmarkt auf eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt hin. Doch wartet eine Flut an Geschäftsberichten auf die Anleger, die es zu verarbeiten gilt. Unter anderem wird McDonald's noch vor der Startglocke über den Verlauf des zweiten Quartals berichten, auch Caterpillar zählt zu jenen Unternehmen. Die Google-Mutter Alphabet hatte am Vorabend zwar überraschend gute Quartalszahlen veröffentlicht, Händler rechnen jedoch mit sinkenden Kursen. Beobachter bemängelten die Qualität der Zahlen sowie die Strafzahlungen an die europäischen Regulierungsbehörden.

Makroökonomisch rückt die am Dienstag beginnende und am Mittwoch endende Sitzung der US-Notenbank stärker ins Bewusstsein. "Zwar werden bei der Geldpolitik zunächst keine Änderungen erwartet, aber am Markt geht man davon aus, dass die Federal Reserve Maßnahmen zur Bilanzreduzierung ab September vorbereitet (...)", sagt Marktanalyst Craig Erlam von Oanda.

