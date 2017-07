Nürnberg (ots) - Hofmann Personal geht neue Wege, um seine bundesweite Präsenz bekannter zu machen: Das Unternehmen ist neuer Hauptsponsor der Spielvereinigung Greuther Fürth. Speziell für dieses Sponsoring wurde die Aktion "Kein Fan ohne Job" ins Leben gerufen, mit dem Ziel, jedem Fan, der einen Job sucht oder sich beruflich verändern möchte, als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Auf der Plattform www.kein-fan-ohne-job.info finden Interessierte weitere Informationen. "Unsere Branche hat sich in den letzten Jahren sehr positiv weiterentwickelt. Dies wurde aber bisher noch nicht überall in der Öffentlichkeit bewusst wahrgenommen. Das wollen wir mit unserer Aktion ändern. Wir laden die Fans dazu ein, mit uns in den Dialog zu gehen. Unsere Profession ist die Vermittlung in Arbeit - darin sind wir Profi! Das ist unsere Marke und die wollen wir in Deutschland bekannter machen. Selbstverständlich sind auch Nicht-Fußball-Fans immer willkommen", erläutert die Unternehmerin Ingrid Hofmann ihre Entscheidung.



Helmut Hack, Präsident der Spielvereinigung Greuther Fürth freut sich über diese neue Partnerschaft. "Seit über 15 Jahren ist Hofmann Personal schon Partner von uns und wir freuen uns sehr, dass wir diese langjährige Partnerschaft nun weiter intensivieren können", sagt er.



I.K. Hofmann Deutschland:



Die I. K. Hofmann GmbH, 1985 durch Ingrid Hofmann gegründet, gehört zu den fünf größten Personaldienstleistern in Deutschland. An über 90 Standorten beschäftigt das Unternehmen mehr als 17.600 Mitarbeiter. Zu den Kerndienstleistungen zählen die Servicebereiche Personalvermittlung, Arbeitnehmerüberlassung, MasterVendor- und On Site Management, Outplacement, Outsourcing sowie Aus- und Weiterbildung in Hofmann-eigenen Akademien. Bilddownload unter https://www.hofmann.info/download/fotos_presseinformation25072017.zip



