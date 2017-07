München (ots) -



Nat Geo Wild präsentiert dreiteilige Wildlife-Serie ab 12. September 2017 immer dienstags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere



- Die Dokumentation ergänzt die erfolgreichen Fotostrecken und Veröffentlichungen rund um das Lebensprojekt des Erfolgsfotografen Joel Sartore - Er zeigt vom Aussterben bedrohte Tierarten in einzigartigen Aufnahmen künstlerisch inszeniert



Seit 1995 hat sich der Fotograf Joel Sartore den Schutz bedrohter Tierarten zur Lebensaufgabe gemacht. In den letzten zehn Jahren bereiste er im Rahmen des Projekts "Photo Ark" 40 Länder und lichtete über 6.000 Amphibien, Fische, Säugetiere, wirbellose Tiere, Reptilien und Vögel ab. National Geographic begleitete den Fotografen seit Beginn des Projekts und präsentiert nun die neue Dokumentationsserie "Photo Ark mit Joel Sartore" zusätzlich zur erfolgreichen Fotostrecke und Buchreihe. Ab dem 12. September 2017 zeigt Nat Geo Wild immer dienstags um 21.00 Uhr eine Episode rund um die Reisen und das künstlerische Wirken von Joel Sartore.



Über "Photo Ark mit Joel Sartore":



Bis heute konnte nicht genau bestimmt werden, wie viele Tierarten auf der Erde existieren. Experten gehen davon aus, dass es weit über zwei Millionen sind. Doch diese enorme Vielfalt ist in Gefahr, denn viele Arten sind vom Aussterben bedroht. Dem renommierten US-Fotografen Joe Sartore, der bereits seit den 90er Jahren regelmäßig am "National Geographic"-Magazin mitwirkt, liegt der Erhalt der Arten am Herzen. In der Dokumentationsreihe "Photo Ark mit Joel Sartore" begibt er sich deshalb auf die Suche nach den besonders gefährdeten Arten und setzt sie fotografisch in Szene. Er untersucht, wie und wo die noch übrig gebliebenen Exemplare leben, durch welche äußeren Umstände ihre Lage so prekär geworden ist und wie hoch ihre Überlebenschancen sind. Seine Mission führt Sartore einmal rund um den Globus. So versucht er auf den Florida Keys den scheuen Key-Weißwedelhirsch zu fotografieren, von dem nur noch wenige hundert Tiere in freier Wildbahn leben. Außerdem geht es nach Spanien, China, Ungarn, Tschechien und Kamerun. Dabei gelingen ihm faszinierende Aufnahmen des Pardelluchses, der Jangtse-Riesenweichschildkröte und des Cross-River-Gorillas - Bilder, die unter den gegebenen Umständen buchstäblich Seltenheitswert haben. Neben dem Erhalt dieser Arten ist es Sartores Anliegen, ihre Vielfalt auch auf eine unaufdringlich künstlerische Weise für kommende Generationen festzuhalten. Der bewusst neutral gewählte Hintergrund seiner Fotografien soll einerseits das Auge des Betrachters auf das einzigartige Muster des Fells, der Federn, Haut oder Schuppen lenken und direkten Blickkontakt zwischen Tier und Betrachter herstellen. Auf der anderen Seite fungiert der Hintergrund als ein Gleichmacher.



Weltenretter Joe Sartore:



Sartore ist sich sicher: "Es ist verrückt zu denken, dass wir eine Spezies oder ein Ökosystem nach dem anderen zerstören können und dass dies die Menschheit nicht beeinflusst. Wenn wir Spezies retten, retten wir uns selbst." Er ist überzeugt, dass Menschen aber nur die Dinge retten, die sie auch lieben und sich nur um die Dinge kümmern, von denen sie auch wissen, dass sie existieren. Um etwas gegen das Nichtwissen der Menschen zu unternehmen, hat er sich zur Aufgabe gemacht, bedrohte Arten zu fotografieren und den Menschen zu zeigen. Joel Sartore blickt optimistisch in die Zukunft und auf die Rettung der Tiere. Durch seine Fotografien konnte er beispielsweise verhindern, dass durch ein Wasserkraftwerk große Teile des Madidi Nationalparks in Bolivien überschwemmt werden. Durch die Serie "Photo Ark mit Joel Sartore" haben Zuschauer die Möglichkeit, Sartore auf seiner Mission, die Welt zu retten, zu begleiten.



Sendetermin:



- Dreiteilige Wildlife-Serie "Photo Ark mit Joel Sartore" ab 12. September 2017 immer dienstags um 21.00 Uhr auf Nat Geo Wild - Wahlweise in der deutschen Sprachfassung oder dem englischen Original - Im Anschluss an die Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand und mit Sky Ticket verfügbar



