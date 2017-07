Die Verlagsgruppe Handelsblatt erwirbt 81 Prozent an ihrem Veranstaltungspartner und stärkt damit den Live-Journalismus. Er bildet neben dem Print- und dem Digitalbereich das dritte Standbein des Medienhauses.

Ob Deutschland-Dinner mit Kanzlerin Angela Merkel oder mit Finanzminister Wolfgang Schäuble, Auto-Gipfel mit den Vorstandschefs von BMW, Daimler und Volkswagen, Bankentagung mit Deutsche-Bank-CEO John Cryan oder der Zukunftskongress Pathfinder mit prominenten Vordenkern und Hunderten Nachwuchstalenten - die Devise aller Veranstaltungen der Verlagsgruppe Handelsblatt lautet: Journalismus auf die Bühne bringen und erlebbar machen.

"Wir transformieren Leserschaft in Partnerschaft, gehen vom ‚Ich' zum ‚Wir', wechseln von analog auf Dialog, verbinden Information und Inspiration", beschreibt Gabor Steingart, Vorsitzender der Geschäftsführung und Herausgeber des Handelsblatts, das Konzept Journalismus Live. Es bildet neben dem Print- und dem Digitalbereich das dritte Standbein des Düsseldorfer Medienhauses, in das Verleger Dieter von Holtzbrinck nun kräftig investiert.

Nummer eins für Konferenzen

Wie die Verlagsgruppe Handelsblatt am Dienstag bekanntgab, erwirbt sie eine Mehrheit von 81 Prozent an ihrem langjährigen Event-Partner Euroforum. Euroforum ist die Nummer eins für Konferenzen, Seminare und Jahrestagungen im deutschsprachigen Raum und gehörte bislang zum Informationskonzern Informa, dem globalen Marktführer im Veranstaltungsbereich. Die an der Londoner Börse gelistete Muttergesellschaft steigt nicht ganz bei Euroforum aus, sondern wird einen Anteil von 19 Prozent behalten.

Informa-CEO Stephen A. Carter bezeichnete den Schritt als Fortführung der Strategie zur Fokussierung des Portfolios. Euroforum sei der "natürliche Partner für die nächste Entwicklungsphase" der Verlagsgruppe Handelsblatt. Die Transaktion bewertet das Unternehmen mit rund 15 Millionen Euro, was etwa dem Sechsfachen des für dieses Jahr prognostizierten Gewinns ...

