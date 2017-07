Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstagmittag klar im Plus und erholt sich damit etwas von den starken Verlusten der beiden Vortage. Die Orientierungsmarke von 9'000 Punkten rückt damit wieder etwas näher. Gestützt wird das freundliche Sentiment unter anderem von den vor kurzem publizierten Daten zum ifo-Index in Deutschland, welche den SMI nach seinem freundlichen Start noch eine Etage höher trieben. Die Stimmung in den deutschen Unternehmen ist entgegen den Prognosen weiter im Höhenflug und erreichte im Juli einen weiteren Rekordwert. In der Folge rückten auch die nach Zahlen schwachen Lindt&Sprüngli auf ein neues Tageshoch vor.

Eine weitere Stütze für den Markt sind die wieder etwas festeren Ölpreise, welche nach wie vor vom Willen Saudi-Arabiens profitieren, die Exporte einzuschränken. Im Fokus steht insbesondere aber auch das am Dienstag beginnende zweitägige Meeting der amerikanischen Notenbank. Das Fed wird am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Geldpolitik berichten, wobei allgemein davon ausgegangen wird, dass vorerst kein weiterer Zinsschritt vorgenommen wird. Am Nachmittag werden in den USA noch Daten zum Immobilienmarkt sowie zum Konsumentenvertrauen publiziert.

Der Swiss Market Index (SMI) zieht bis um 11.50 Uhr 0,79% auf 8'968,49 Punkte an. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, legt 0,71% auf 1'425,13 ...

